Nicolas Ferri nommé vice-président de Delta Air Lines pour la région EMEAI

Delta Air Lines a annoncé la nomination de Nicolas Ferri au poste de vice-président pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde (EMEAI).



Il prendra ses fonctions à partir du 1er novembre et sera basé à Paris. Il devra superviser les initiatives stratégiques dans cette région et reconstruire le réseau transatlantique de la coentreprise avec Air France-KLM et Virgin Atlantic.



Nicolas Ferri a travaillé une dizaine d'années pour Delta, au cours desquelles il a assumé diverses fonctions dans les branches commerciale et alliance, dont vice-président Amérique Latine et vice-président Alliances Americas.



En août 2019, il était devenu directeur commercial d'Aeromexico.



(Photo © Delta Air Lines)