Nathalie Stubler rejoint le groupe Safran

Le groupe Safran a annoncé la nomination de Nathalie Stubler au poste de directrice du Développement durable. Elle devient également membre du comité exécutif.



Elle prendra ses fonctions dans ce poste nouvellement créé le 18 septembre. Elle devra piloter et déployer les initiatives de développement durable partout au sein du groupe, tout en veillant au respect des obligations règlementaires sur ces enjeux.



Diplômée de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, Nathalie Stubler est actuellement à la tête d'une mission sur la stratégie de décarbonation d'Air France-KLM.



Ayant intégré le groupe en 1997, après avoir débuté sa carrière à Air Inter en 1992, elle a notamment été la présidente de Transavia entre 2016 et 2023.



