Muriel Assouline et Marc-Antoine Blondeau deviennent directeurs généraux d'Air Caraïbes et French bee

Deux nouvelles nominations ont eu lieu au sein du pôle aérien du groupe Dubreuil. Muriel Assouline est nommée directrice générale d'Air Caraïbes Atlantique et Marc-Antoine Blondeau devient directeur général de French bee.



Les nominations prendront effet le 4 mars et tous deux seront basés à Orly.



Muriel Assouline était jusqu'à présent directrice générale de French bee. Avant cela, cette diplômée de l'ENAC avait débuté sa carrière chez Air Liberté, participé au lancement de L'Avion puis à sa fusion avec OpenSkies en tant que directrice Qualité. Puis, elle avait travaillé comme directrice des Affaires Aériennes chez Aigle Azur, avant de prendre la tête de French bee à sa création en 2016.



Ayant intégré Air Caraïbes Atlantique il y a plus de douze ans en tant qu'ingénieur aéronautique, Marc-Antoine Blondeau était jusqu'alors directeur des Opérations Aériennes.



(Photos © Groupe Dubreuil)