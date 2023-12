MRO : Vincent Metz rejoint SR Technics

SR Technics annonce la nomination de Vincent Metz au poste de Vice-Président Business Development Europe. Il vient ainsi renforcer les équipes commerciales de la grande société de maintenance suisse dans le but d'accroître sa part de marché en Europe.



« Nous sommes ravis que Vincent Metz rejoigne notre équipe en tant que vice-président pour l'Europe. Sa richesse d'expérience et son leadership éprouvé dans l'industrie aéronautique s'alignent parfaitement avec l'engagement de SR Technics de fournir des services MRO de classe mondiale » a annoncé Caroline Vandedrinck, SVP, en charge des ventes de SR Technics.



Vincent Metz a occupé différentes fonctions au sein du groupe Air France - KLM sur une période de plus d'une vingtaine d'années, notamment en tant que directeur de la Stratégie, du marketing et de la communication au sein d'AFI KLM E&M juste avant le déclenchement de la pandémie. Il possède une vaste expérience dans le secteur MRO, avec des postes tels que directeur de la réparation d'équipements chez KLM et directeur des ventes pour les services équipements pour Air France Industries.



Vincent Metz a par ailleurs travaillé à la création de solutions d'aviation durables avec Smart Airport Systems et a ensuite fondé un cabinet de conseil ; Strategy2Fly.



(Photo © SR Technics)