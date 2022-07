MRO : Un accord entre Turkish Technic et Oman Air sur les équipements

Turkish Technic et Oman Air ont signé un accord d'une durée de 10 ans pour les équipements de la flotte de monocouloirs Boeing de la compagnie omanaise.



La division MRO de Turkish Airlines fournira ainsi des services de pool, les réparations des équipements et des échanges anticipés pour les 15 Boeing 737 NG (-800 et -900) et les 11 737 MAX 8 d'Oman Air.



La compagnie aérienne de Mascate attend encore 9 737 MAX.



Turkish Technic précise être présent sur les équipements de plus de 900 appareils dans le monde.



(Un Boeing 737-800 d'Oman Air. Photo © Oman Air)