MRO : Safran Nacelles reporte un nouveau contrat avec flyadeal

(MRO Middle East 2024) flyadeal, la compagnie aérienne low-cost du groupe Saudia, a signé un accord à long terme avec Safran Nacelles pour le support des nacelles de sa flotte d'Airbus A320neo. La compagnie saoudienne exploite 21 exemplaires de l'A320neo motorisés par des LEAP-1A de CFM International, et en attend au moins 10 de plus dans les prochaines années.



Dans le cadre de cet accord annoncé au salon MRO Middle East, flyadeal bénéficiera d'un accès total à la vaste gamme d'équipements de Safran Nacelles, ce qui lui garantit la disponibilité des matériels nécessaires pour répondre rapidement à tout événement en service.



La compagnie bénéficiera également des solutions OEM (Original Equipment Manufacturer) de Safran Nacelles pour la maintenance, les réparations et l'entretien de ses nacelles grâce au centre MRO AMES (Aerostructures Middle East Services), la coentreprise détenue à 50-50 par Safran Nacelles et AFI KLM E&M implantée à Jebel Ali (Dubaï).



« Nous sommes très fiers d'être le partenaire de flyadeal pour sa flotte d'A320neo. Nos équipes, qui ont conçu la nacelle complète de l'A320neo, assurent à nos clients le plus haut niveau de disponibilité de nacelles pour leurs opérations en vol » a déclaré Vincent Caro, le président de Safran Nacelles. « Avec un accès complet aux stocks d'équipements de Safran Nacelles, nous sommes confiants dans notre capacité à résoudre les problèmes de maintenance qui pourraient survenir, et ainsi garantir un minimum de perturbations de nos services » a pour sa part ajouté Steven Greenway, le PDG de flyadeal.



Pour rappel, les nacelles du LEAP-1A sont conçues, produites, distribuées et peuvent être intégralement réparées par Safran Nacelles. Elles sont composées à 60% de matériaux composites. Le nacelliste du groupe Safran avait refondu sa gamme de services après-vente il y a près de six ans avec son offre de services NacelleLife.



(De gauche à droite : Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles et Ahmed Bakadam, directeur Engineering & Maintenance de flyadeal. Photo © flyadeal)