MRO : SAEI signe un contrat majeur de type FlightSense avec Collins Aerospace

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) et Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) ont signé un contrat de soutien de dix ans de type FlightSense qui couvre les équipements de la totalité de la flotte Airbus de Saudia Airlines ainsi que ses Boeing 787.



Saudia aligne aujourd'hui 56 Airbus A320/A321, plus d'une trentaine d'A330-300 et 18 787-9/-10. La compagnie porte-drapeau saoudienne vient par ailleurs de commander 39 Dreamliner supplémentaires (avec 18 autres exemplaires en option).



Collins Aerospace fournira à la société MRO saoudienne un ensemble de services (services de réparation, mise en commun d'actifs) mais également la mise à disposition d'Ascencia, la plateforme prédictive d'Aircraft Health Management de Collins Aerospace.



« Collins Aerospace est un important fournisseur de services de pool et de MRO au Royaume d'Arabie saoudite et ce nouvel accord est une étape clé pour étendre notre présence dans le pays, en soutien au plan Saudi Vision 2030 », a annoncé Colin Mahoney, président Customer et Account Management chez Collins Aerospace.



L'équipementier américain a par ailleurs précisé que cet accord pourra se développer à mesure que SAEI étend sa clientèle à d'autres opérateurs aériens.



(Photo © Saudia Aerospace Engineering Industries)