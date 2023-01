MRO : RwandAir confie ses CFM56 à Iberia Maintenance

RwandAir a choisi Iberia Maintenance pour les révisions et les réparations de ses CFM56-7B. Il s'agit d'un contrat pluriannuel exclusif.



La compagnie aérienne rwandaise aligne aujourd'hui 6 appareils de la famille 737 NG : 4 737-800, 1 737-800BCF et 1 737-700.



À noter que RwandAir a déjà été cliente des services proposés par la division MRO d'Iberia, avec un contrat signé en 2012 pour les équipements de sa flotte de CRJ900.



Les travaux de maintenance des CFM56-7B et -7BE de RwandAir seront assurés au sein de l'atelier moteurs de 52 500 m2 d'Iberia Mantenimiento à Madrid.



(Photo © RwandAir)