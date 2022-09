MRO : Premier gros-porteur en maintenance lourde chez Aeroplex à Budapest

La société MRO hongroise Aeroplex (Aeroplex of Central Europe Ltd) vient d'accueillir un Airbus A330F opéré par la compagnie low-cost Wizz Air dans son nouveau hangar de maintenance de Budapest fin août. L'appareil y effectue une C-Check.



Ce nouveau hangar de 8 200 mètres carrés a été livré en mars dernier et est particulièrement adapté pour accueillir des avions gros-porteurs. L'Airbus A330F de Wizz Air, de catégorie E selon l'OACI, est donc le plus gros appareil à n'avoir jamais été accueilli dans un hangar de maintenance en Hongrie.



Aeroplex précise que les préparatifs liés à la réception de cet Airbus A330, notamment au niveau de la formation et des autorisations réglementaires, ont commencé il y a plus d'un an. La société de maintenance hongroise prévoit déjà d'élargir sa gamme de services à d'autres types de gros-porteurs. Elle assure déjà des opérations d'entretien pour divers appareils Airbus et Boeing, notamment pour les 737, 757, 767, et pour la famille A320.



Wizz Air s'était d'ailleurs rapproché d'Aeroplex en février 2021 pour la maintenance de sa flotte de monocouloirs Airbus ainsi que pour du support logistique sur ses différentes bases.



La compagnie aérienne low-cost avait diversifié son activité fin 2020 en se lançant dans le fret pour le compte du gouvernement hongrois. Elle avait ainsi repris l'un des huit A330F de Qatar Airways (MSN 1578), un appareil volant aujourd'hui sous les couleurs de Hungary Air Cargo.



(Photo © Aeroplex)