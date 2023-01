MRO : Lufthansa Technik Turbine Shannon s'étend

Afin de répondre à la pression du marché, Lufthansa Technik Turbine Shannon (LTTS) a décidé d'élargir ses opérations et d'étendre son empreinte. La société s'est ainsi dotée d'un nouveau bâtiment de 2 000 m² équipé des dernières technologies pour offrir de nouveaux services sur CFM56 et V2500.



LTTS est spécialisée dans la réparation de composants dans les turbines haute pression et basse pression des moteurs de CFM International, IAE et GE. Son portefeuille de réparations va ainsi s'étendre et compter tous les modèles de moteurs disponibles sur monocouloirs (CFM56, V2500, LEAP et GTF).



Les opérations devraient débuter au troisième trimestre 2023 et permettront à la société de préparer sa croissance sur des produits qui devraient susciter une forte demande à l'avenir.



LTTS indique que plus d'une centaine d'emplois ont été créés avec la reprise suivant le déclin brutal d'activité entraîné par la pandémie de covid.



(Photo © LTTS)