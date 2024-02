China Southern Airlines et Lufthansa Technik ont signé un contrat exclusif d'une durée de huit ans concernant le support technique des groupes auxiliaires de puissance (APU) de la flotte A350 du transporteur chinois.



La division MRO du groupe Lufthansa assurera les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour l'APU Honeywell HGT1700 dans ses ateliers spécialisés de Hambourg.



China Southern aligne actuellement un total de 20 A350-900, des appareils livrés entre juin 2019 et novembre 2023.



Lufthansa Technik a par ailleurs précisé que si la compagnie aérienne cantonaise était amenée à avoir des A350 supplémentaires, ses futurs APU seraient alors également couverts par ce contrat de support. Petite affaire à suivre...



(Photo © China Southern Airlines)