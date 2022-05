MRO : Delta TechOps remporte un contrat de support moteur avec Asiana

(MRO Americas) Delta TechOps, la division MRO de Delta Air Lines, vient de signer un contrat de cinq ans avec la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines pour lui fournir des services de réparation et de révision pour ses moteurs CF6-80C2.



Les interventions programmées seront principalement réalisées au centre de Delta TechOps à Atlanta. De plus, Delta TechOps prendra en charge tout travail de moteur imprévu ou lors d'AOG.



L'« Airline-MRO » américain précise qu'il a accumulé plus de 35 ans d'expérience dans l'exploitation et la maintenance des moteurs CF6-80C2.



Les CF6-80C2 équipent les divers 747-400 cargo d'Asiana (11 exemplaires), ainsi que des 767-300ER (5 exemplaires) et un 767-300ERF.



Pour rappel, Asiana Airlines sera absorbée par son ancienne rivale Korean Air d'ici 2024.



(Photo © Asiana Airlines)