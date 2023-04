MRO : Delta TechOps remporte 225 millions de dollars de contrats sur les équipements au premier trimestre

Delta TechOps annonce avoir décroché neuf nouveaux contrats externes pour de la maintenance et de la réparation d'équipements au premier trimestre, pour une valeur de 225 millions de dollars.



La division MRO de Delta Air Lines ne précise pas l'identité des clients, mais précise que ces accords exclusifs s'étalent sur trois à cinq ans et couvrent à la fois des flottes Airbus et Boeing. Ces clients sont aussi bien des compagnies aériennes de transport de passagers que des compagnies cargo.



Sont principalement concernées les plateformes 737, 767, A320 et A330.

Delta TechOps précise aussi que ces contrats couvriront également la croissance prévue de leur flotte au cours des prochaines années.



(Photo © Delta TechOps)