MRO : China Airlines et Tigerair Taiwan signent avec Collins Aerospace sur la famille A320

Collins Aerospace révèle que China Airlines et sa filiale low-cost Tigerair Taiwan ont signé des contrats de soutien à long terme de type FlightSense avec Collins Aerospace pour leurs monocouloirs Airbus.



L'équipementier américain fournira ainsi des services de réparation pour des accessoires moteur de la flotte de 25 A321neo de China Airlines, ainsi que des réparations d'accessoires moteur et une assistance en pièces de rechange pour la flotte de 15 A320neo de Tigerair Taiwan.



Collins Aerospace précise que tous ses monocouloirs sont motorisés par des PW1100G de Pratt & Whitney (GTF), pour lesquels il fournit un certain nombre d'accessoires de moteur, notamment des commandes électroniques, des démarreurs, des pompes, des vannes, des capteurs et des câbles.



Les deux transporteur taiwainais ont déjà utilisé les services de réparation de Collins Aerospace mais pas à cette échelle. Les premiers A321neo et A320neo de China Airlines et Tigerair Taiwan ont respectivement été mis en service en décembre et avril 2021.



Pour rappel, Collins Aerospace et Pratt & Whitney font partie du groupe Raytheon Technologies.



(Photo © China Airlines)