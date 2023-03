MRO: Airbus remporte un nouveau contrat FHS avec la compagnie T'way Air

La compagnie low-cost sud-coréenne T'way Air (t'way) a signé un contrat de maintenance à l'heure de vol de type FHS (Flight Hour Service) avec Airbus pour soutenir les opérations de ses trois avions gros-porteurs A330-300.



T'way Air était devenu un nouvel opérateur des avions Airbus en mars 2022 avec l'introduction d'un premier A330 (MSN 1058, Trent 700, ex- Thai AirAsia X) loué chez AerCap, suivis des appareils MSN 1065 et 1072, pour développer son réseau moyen et long-courrier (et notamment pour desservir Sydney).



Airbus précise que la compagnie sud-coréenne bénéficiera de services intégrés sur les matériels, et notamment avec un stock positionné sur site à Gimpo et à Incheon, un accès aux pools de pièces de rechange mutualisés d'Airbus ainsi que des services d'ingénierie et de réparation d'équipements. L'avionneur garantira la disponibilité des pièces de rechange, ce qui générera « de la valeur grâce à une disponibilité accrue de la flotte et à des économies sur les coûts de maintenance opérationnelle ».



Pour rappel, le reste de la flotte T'way Air est exclusivement constituée de monocouloirs Boeing.



(Photo © T'way Air)