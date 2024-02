Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) a remporté un important contrat de maintenance en base avec Air Canada pour sa flotte de Boeing 787 et d'Airbus A330.



HAECO Hong Kong devient le prestataire exclusif de la compagnie canadienne pour la maintenance lourde de ces types de gros-porteurs pendant cinq ans, avec la possibilité de reconduire cet accord pour cinq ans supplémentaires.



Les prochaines Check C de ces appareils seront ainsi toutes effectuées à Hong Kong.



Air Canada aligne aujourd'hui 18 Airbus A330-300 ainsi que 8 Boeing 787-8 et 31 Boeing 787-9. Elle attend encore un 787-9 cette année et 18 787-10 à partir de l'année prochaine.



