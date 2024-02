MNG Airlines acquiert un ancien Airbus A330F de CMA CGM Air Cargo

La compagnie turque MNG Airlines vient d'ajouter un A330-200F à sa flotte. L'appareil (MSN 1594, livré neuf à Qatar Airways, Trent 700) avait été racheté par Air Belgium en 2015 pour le lancement des activités de CMA CGM Air Cargo (CCAC).



Cet appareil était immobilisé depuis le mois d'octobre à Châteauroux.



Basé à Istanbul, le transporteur MNG Airlines aligne désormais une flotte de 9 appareils : 2 A330-200F, 2 A330-300P2F, 3 A300-600F et 2 récents A321P2F. Il opère sur plus d'une centaine de lignes en reliant 41 pays.



La compagnie turque a par ailleurs rejoint l'European Regions Airline Association (ERA) au mois de septembre.



Pour rappel, Air Belgium a été placée en procédure de réorganisation judiciaire l'année dernière et ce jusqu'à la mi-mai (période prolongée de quatre mois au mois de janvier). Elle n'assure plus que des activités d'ACMI (passager et cargo).



(Image © MNG Airlines)