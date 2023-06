Mirus lance un fauteuil de classe économique Kestrel allégé

Mirus Aircraft Seating a officiellement lancé son fauteuil ultra léger de classe économique Kestrel lors du salon Aircraft Interiors qui vient de se tenir à Hambourg. Il annonce à cette occasion que la version de production du fauteuil a vu sa structure allégée de 0,5 kg par rapport au prototype, permettant de proposer un siège de 7,5 kg une fois entièrement revêtu.



Destiné aux opérations court et moyen-courrier, il permet de proposer deux pouces d'espace supplémentaire pour les jambes par rapport à un siège traditionnel, mais aussi de densifier un maximum la cabine pour les compagnies. Mirus affirme que le confort des passagers est préservé même dans une configuration à 28 pouces de pitch grâce au travail sur l'espace de vie. Le Kestrel est par ailleurs pré-incliné.



« Même les passagers mesurant plus d'un mètre quatre-vingt peuvent s'asseoir confortablement et bénéficier d'un dégagement pour les genoux et les tibias », affirme l'équipementier britannique.



« Toutes les compagnies aériennes qui l'ont vu jusqu'à présent sont d'accord pour dire qu'il établit une nouvelle norme dans tous les domaines pour un siège économique pré incliné, et nous sommes impatients de le livrer bientôt à nos clients de lancement », commente Marcus Williams, directeur des ventes et du marketing de Mirus Aircraft Seating.



Le Kestrel sera certifié sur familles A320 et 737 et disponible à partir de la fin de l'année.



(Photo © Mirus Aircraft Seating)