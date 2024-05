Mirus entre au catalogue d'Airbus

(AIX2024) Mirus Aircraft Seating annonce que la dernière évolution de son siège léger de classe économique, le Hawk Infinity, a intégré le catalogue BFE (Buyer Furnished Equipment) d'Airbus.



Les clients de l'avionneur européen se verront donc proposer ce modèle de fauteuil lors de leur achat d'appareils de la famille A320neo et son installation au cours du processus d'assemblage final par Airbus.



Deux clients ont déjà opté pour ce processus. Leurs Hawk Infinity seront installés sur leurs A321neo au premier trimestre 2015. Ils permettront de réduire le poids de la cabine de près de 500 kg par rapport à la précédente version du Hawk.



« C'est une réussite fantastique pour le Hawk Infinity d'avoir été ajouté au catalogue de produits BFE d'Airbus pour la famille A320, ce qui témoigne à la fois de la qualité du siège et de nos excellentes relations avec Airbus, qui ne cessent de se développer. [...] Avec l'inclusion dans le catalogue de produits BFE d'Airbus, nous nous attendons à une augmentation significative de la demande pour nos sièges de la part des compagnies aériennes du monde entier », se félicite Marcus Williams, directeur des ventes et du marketing de Mirus Aircraft.



(Photo © Mirus Aircraft Seating)