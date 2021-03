MBDA fait preuve de résilience

Le missilier européen MBDA a clairement résisté face à la crise en 2020, avec un chiffre d'affaires en légère baisse de 2,7%, à 3,6 milliards d'euros, avec une répartition à 50/50 entre ses clients nationaux et export.



Les prises de commandes ont cependant baissé de 5,7% l'année dernière, à 3,3 milliards d'euros, sous l'effet d'annulations ou de décalages de contrat à l'export, impactant son carnet de commandes qui est désormais valorisé à 16,6 milliards d'euros.



Preuve de sa confiance dans l'avenir, MBDA a d'ailleurs continué à recruter en 2020, avec 1 100 nouvelles embauches à travers l'Europe l'année dernière. 1200 recrutements sont encore prévus en 2021.



Pour rappel, le groupe MBDA est détenu par Airbus (37.5%), BAE Systems (37.5%) et Leonardo (25%). Il emploie plus de 11 850 salariès en France, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.



