MBDA affiche un nombre record de commandes pour ses missiles, les recrutements s'accélèrent

Le missilier européen MBDA a fait état d'une année record en termes de commandes en 2022, avec 9 milliards d'euros de nouveaux contrats enregistrés sur l'année. Le carnet de commandes s'envole pour atteindre 22,3 milliards d'euros au 31 décembre. MBDA a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros l'année dernière, un niveau d'activité comparable à celui de l'année précédente.



Eric Béranger, le PDG de MBDA a assuré durant une conférence de presse organisée à Paris le 15 mars que le niveau des commandes n'avait aucun lien avec le conflit en Ukraine. Il a par ailleurs indiqué que les principaux contrats à l'export (c'est-à-dire hors pays du groupe) avaient été portés par la vente des Rafale aux Émirats arabes unis, par les armements des nouvelles frégates et des Rafale pour la Grèce, ainsi que par le contrat de missiles sol-air CAMM (Common Anti-air Modular Missile) pour la Pologne.



Face à ces bons résultats, la coentreprise formée par Airbus (37.5%), BAE Systems (37.5%) et Leonardo (25%) va encore poursuivre ses recrutements en 2023, avec plus de 2000 nouvelles embauches prévues. MBDA avait déjà recruté 1570 personnes l'année dernière, atteignant un effectif total de plus de 14000 salariés.



(Photo © MBDA)