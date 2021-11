Marie Owens Thomsen sera la prochaine chief economist de l'IATA

L'IATA a annoncé la nomination de Marie Owens Thomsen au poste de chief economist. Elle prendra ses fonctions le 4 janvier.



Elle remplace Brian Pearce, qui s'est retiré au début de l'année, après avoir occupé ce poste durant seize ans.



Marie Owens Thomsen est actuellement responsable des tendances mondiales et de la durabilité à la banque Lombard Odier (depuis 2020). Avant cela, elle avait occupé la fonction de responsable de l'intelligence économique d'Indosuez Wealth Management durant neuf ans. Elle a également occupé des postes de chief economist au sein de Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson et HSBC.



« Le travail de Marie sur les questions macroéconomiques, avec un accent sur la durabilité, la préparera à aborder les principaux problèmes de l'aviation, à savoir la reprise après covid et la durabilité. Venant de l'extérieur du secteur de l'aviation, elle apportera de nouvelles idées et perspectives précieuses », a commenté Willie Walsh, directeur général de l'IATA.