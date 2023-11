Marie-Louise Philippe devient directrice des ventes et du marketing d'Embraer pour la région Europe et Asie centrale

Embraer annonce la nomination de Marie-Louise Philippe au poste de vice-présidente Ventes et Marketing, responsable de la région Europe et Asie centrale.



Basée à Amsterdam, elle sera également en charge de soutenir la feuille de route d'Embraer en matière de développement durable.



Elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, durant lesquels elle a occupé des fonctions de direction commerciale variées et acquis une solide expérience de la vente dans la région dont elle va s'occuper. Elle était depuis près de dix ans directrice des ventes d'Airbus en Asie du Sud-Est.



(Photo © Embraer)