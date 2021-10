Mammoth Freighters se tourne vers MTU Maintenance pour la maintenance de ses GE90-110/115B

MTU Maintenance sera partenaire privilégié pour tous les besoins en maintenance des GE90 qui propulseront les 777 convertis par Mammoth Freighters.



Cet accord couvre la maintenance programmée et non programmée des moteurs GE90-110/115B, l'assistance sous et hors de l'aile, la location de moteurs, la surveillance des tendances des moteurs ainsi que les besoins en matière d'équipement d'assistance au sol pour les réacteurs.



Les révisions des GE90 sont effectuées à Hanovre, en Allemagne.



Mammoth Freighters avait annoncé le lancement de son programme de conversion des Boeing 777-200LR et -300ER (baptisés 777-200LRMR et -300ERMF) au milieu du mois de septembre, ayant sécurisé l'acquisition d'une dizaine d'appareils.



Le premier appareil à convertir, qui servira à faire certifier les modifications, doit entrer en chantier au deuxième trimestre de 2022.



(Photo © Mammoth Freighters)