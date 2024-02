(Singapore Airshow) ATR a placé deux ATR 42-600 propulsés par les nouveaux PW127XT de Pratt & Whitney Canada chez Maldivian Airlines dans le cadre de la poursuite du renouvellement de sa flotte.



La compagnie nationale des Maldives alignera ainsi un total de 7 ATR de nouvelle génération.



Maldivian avait déjà commandé deux ATR 72-600 et un ATR 42-600 en janvier 2022 (tous livrés depuis et loués), suivi par deux ATR 72-600 supplémentaires l'année dernière.



Le transporteur aligne aussi un Airbus A320, 6 Dash 8-300 et 2 Dash 8-200 (en cours de remplacement) ainsi que 11 Twin Otter.



(Photo © Maldivian Airlines)