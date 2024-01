Malaysia Airlines va recevoir ses quatre premiers Airbus A330neo en 2024

Malaysia Airlines se prépare à intégrer douze appareils dans sa flotte en 2024 : huit Boeing 737-8 et quatre Airbus A330-900.



En ce qui concerne les A330-900, ce seront les tout premiers à intégrer la flotte. Destinés à remplacer les A330ceo en service actuellement, ils seront livrés à partir du troisième trimestre. Ils seront aménagés en configuration biclasse de 297 places, comptant 28 fauteuils en classe affaires et 269 en classe économique (dont 24 avec de l'espace supplémentaire).



Malaysia Airlines a opté pour les fauteuils Elevation de Collins Aerospace pour sa classe affaires, qui seront disposés en rangées de 1-2-1 pour garantir un accès couloir à tous les passagers et seront équipés d'une porte pour augmenter l'intimité.



La compagnie annonce par ailleurs qu'elle prépare un programme de rétrofit de six de ses sept A350 à partir de 2026 pour harmoniser l'expérience passager avec celle de la flotte d'A330neo.



Pour rappel, Malaysia Airlines s'était engagée en 2022 sur l'acquisition de 20 A330neo. Dix ont été acquis directement auprès d'Airbus mais font l'objet d'un accord de crédit-bail avec Avolon, les dix autres sont directement loués auprès d'Avolon.



(Image © Malaysia Airlines)