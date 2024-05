Luxair se dote d'un nouveau hangar de maintenance en base

Lux-Airport et Luxair ont inauguré un nouveau hangar de maintenance le 30 avril dernier sur la plateforme de Luxembourg-Findel.



Cette nouvelle installation affiche une superficie d'environ 5 000 m² et a été est conçue pour accueillir jusqu'à trois Boeing 737 simultanément, offrant ainsi un espace optimal pour la maintenance des futurs appareils de Luxair (la compagnie aérienne luxembourgeoise attend 8 Boeing 737 MAX supplémentaires et 4 Embraer 195-E2). Il comprend également plusieurs ateliers de maintenance, des installations de stockage de pièces détachées et des bureaux administratifs.



« Ce nouvel hangar représente un tournant majeur pour Luxair et lux-Airport. Il donnera un nouveau souffle au travail de nos collègues de Luxair Technics et accompagnera parfaitement la croissance de Luxair. Avec notre flotte en expansion et nos installations modernisées, nous sommes prêts à relever les défis à venir » a déclaré Gilles Feith, le PDG de Luxair.



Les équipes de maintenance de Luxair utilisaient depuis plus de 70 ans un hangar baptisé « Hal Nennig », un bâtiment construit en 1948 par l'ingénieur luxembourgeois Émile Nennig et classé monument nationale.



(Photo © Lux-Airport)