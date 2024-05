Lufthansa Technik se voit confier la maintenance en base de la flotte d'Eurowings

Eurowings Technik a signé un accord avec Lufthansa Technik, lui confiant l'exclusivité des travaux de maintenance en base sur une quarantaine d'Airbus de la famille A320 de la flotte d'Eurowings.



Quatre lignes de maintenance en base, deux à Budapest et deux à Sofia, seront dédiées à ces appareils à partir de l'automne 2024, pour les cinq prochaines saisons hiver.



Eurowings est déjà cliente de Lufthansa Technik, pour des services sur les composants et sur les moteurs de la flotte, ainsi que pour la plateforme de solutions numériques Aviatar.



« La confiance continue d'Eurowings et le fait de lui dédier quatre lignes démontrent que nos services de maintenance en base et nos programmes de modification d'avions sont adaptés aux besoins de nos clients et les anticipent », Marcus Motschenbacher, vice-président et directeur commercial des services de maintenance aéronautique chez Lufthansa Technik.



(Photo © Eurowings)