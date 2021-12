Lufthansa Technik accueille le 1er Airbus A321LR pour l'armée de l'air allemande

Lufthansa Technik a reçu le premier Airbus A321LR destiné à l'armée de l'air allemande. La société de MRO est chargée de réaliser les modifications cabine nécessaires pour permettre à l'appareil de réaliser des missions de transport de troupes, de transport parlementaire et d'évacuation médicale.



Les travaux seront réalisés par la division Original Equipment & Special Aircraft Services de Lufthansa Technik, qui s'occupe des travaux sur les avions militaires mais aussi VIP - deux activités qui ont relativement bien passé la crise.



Ils permettront d'utiliser ces appareils dans quatre configurations différentes, en fonction des besoins, et de transporter jusqu'à 136 personnes. Dans le cadre de missions d'évacuation médicale, il pourra abriter six patients en soins intensifs ou douze avec des blessures ou des pathologies moins lourdes, voire combiner des configurations. Lufthansa Technik fournira donc aux forces armées allemandes douze unités de transport de patients ainsi que deux unités de réserve.



Le premier appareil porte l'immatriculation (militaire) 15+10. Un second appareil, 15+11, est attendu dans les prochaines semaines. Tous deux seront livrés, avec leurs modifications, à l'armée de l'air durant le second semestre de 2022.



(Photo © Lufthansa Technik)