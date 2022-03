Lufthansa Cargo met son Airbus A321 P2F en service

Lufthansa Cargo a mis en service son premier A321 converti en cargo le 15 mars, sur une liaison entre Francfort et Dublin. L'appareil, immatriculé D-AEUC et baptisé « Hello Europe » (ex-Niki et ex-Eurowings), est opéré par Lufthansa CityLine.



Son introduction dans la flotte permet à Lufthansa Cargo de commencer à bâtir un réseau moyen-courrier de transport de fret, qui renforcera sa position sur des segments comme celui lié au e-commerce.



« Lufthansa Cargo peut désormais offrir à ses clients des solutions de transport le jour même et de commerce électronique en Europe et vers certaines destinations moyen-courrier. Les nouveaux avions serviront un large éventail de clients et de liaisons, tant régulières que charter », précise Dorothea von Boxberg, présidente du conseil d'administration et PDG de Lufthansa Cargo.



Un deuxième A321P2F doit entrer en service à la fin de l'été. Il se trouve actuellement à Singapour, où ST Engineering réalise les travaux de conversion.



(Photo © Lufthansa)