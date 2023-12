Lufthansa Cargo a reçu son quatrième Airbus A321P2F

Les monocouloirs convertis en avions tout cargo se multiplient chez Lufthansa. La compagnie allemande a réceptionné son quatrième A321P2F au cours du mois de novembre, un appareil opéré par Lufthansa CityLine qui vient renforcer les opérations moyen-courriers de Lufthansa Cargo.



Baptisé « ¡Hola España! », cet appareil (MSN 5133, D-AEUJ, ex-Eurowings) a déjà volé vers Istanbul, Helsinki, Stockholm, Birmingham, Dublin, Casablanca, Copenhague et Madrid depuis sa base de Francfort-sur-le-Main.



Lufthansa Cargo avait mis en service son premier A321P2F en mars 2022, un type appareil qui est utilisé sur des vols réguliers mais aussi sur des vols affrétés. Les nouvelles destinations desservies par les A321 cargo de Lufthansa depuis le démarrage de la saison hiver sont Amman et Stockholm. L'A321 cargo converti avec le STC d'EFW peut transporter jusqu'à 27,8 tonnes de fret sur une distance de 2 300 nautiques (4260 km).



« Au total, nous desservirons 18 destinations du réseau court et moyen-courrier sur plus de 32 vols hebdomadaires avec des Airbus A321 cargo », a déclaré Ashwin Bhat, le PDG de Lufthansa Cargo. « La forte demande et les retours très positifs de nos clients confirment notre stratégie visant à étendre davantage notre capacité et notre offre avec les connexions rapides des opérations A321F. De plus, nous évaluons constamment notre réseau de routes pour créer et adapter de nouvelles capacités. »



Lufthansa Cargo propose également à ses clients 83 liaisons hebdomadaires intercontinentales pour son programme hiver grâce à sa flotte de 16 Boeing 777F (avec les appareils exploités par AeroLogic pour ses besoins). Deux autres 777F sont attendus dans les prochains mois. La division cargo de Lufthansa utilise aussi les soutes des appareils de transport de passagers exploités par Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines et SunExpress.



(Photo © Lufthansa Cargo)