LOT Polish Airlines signe avec AFI KLM E&M pour le support de ses moteurs LEAP-1B

[MRO Europe] Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient de remporter un nouveau contrat avec LOT Polish Airlines pour le support des moteurs LEAP-1B qui propulsent ses Boeing 737 MAX 8. L'accord a été révélé à l'occasion du salon MRO Europe 2024 à Barcelone et concerne des visites en Quick Turn.



La compagnie aérienne polonaise était déjà cliente d'AFI KLM E&M, la division MRO du groupe Air France-KLM fournissant un support équipement pour sa flotte de Boeing 787 et 737.



AFI KLM E&M est l'un des « Premier MRO » du motoriste CFM International pour les LEAP-1A et LEAP-1B, ayant rejoint son réseau de licenciés CBSA en 2022. Depuis, plus de 70 opérations de maintenance lourde en Quick Turn ont été réalisées dans ses ateliers moteurs d'Amsterdam et de Paris.



LOT aligne une quinzaine de 737-8 aujourd'hui, avec 11 autres exemplaires contractualisés en leasing pour poursuivre le remplacement de ses 737-800 d'ici le premier semestre 2025 et pour développer ses capacités sur le moyen-courrier ensuite.



(Photo © LOT)