Livraison surprise d'un nouveau C295 au Bangladesh

Il ne devait initialement y en avoir qu'un. Les Forces armées bangladaises ont pourtant réceptionné un deuxième avion de transport militaire C295W (avec winglets) d'Airbus Defence and Space le 25 septembre dernier.



La Direction des relations publiques interservices (ISPR) du ministère de la Défense du Bangladesh précise que ce nouvel appareil sera utilisé « pour le débarquement des troupes sur le champ de bataille, le déplacement rapide des troupes, la surveillance aérienne, le transport de fret, les missions VIP en plus de transporter un grand nombre de patients d'urgence ».



Le nouvel avion de transport assurera un rôle important lors de situations d'urgence, en particulier durant les épisodes de forte inondation du pays (transports essentiels, fournitures médicales...).



Dacca avait passé commande d'un C295W en 2016, un appareil livré par Airbus DS en septembre 2017. Aucune annonce officielle ne faisait mention d'un deuxième exemplaire jusqu'à cette livraison.



Le C295 a été commandé à plus de 280 exemplaires. Le programme totalise plus d'un demi-million d'heures de vol en exploitation.



(Photo © ISPR)