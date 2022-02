Liebherr-Aerospace signe un contrat de soutien avec Tigerair Taiwan

Liebherr-Aerospace a remporté un contrat de soutien avec Tigerair Taiwan, couvrant certains composants de sa flotte d'Airbus A320neo.



Il porte plus précisément sur la réparation de composants de systèmes de prélèvement et de conditionnement d'air.



Les services de soutien matériel et de MRO seront assurés par le centre de Liebherr-Singapore.



Tigerair Taiwan compte treize appareils de la famille A320 dans sa flotte, dont deux A320neo.



