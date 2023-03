Liebherr-Aerospace remporte un contrat de soutien pour les Airbus A321neo de China Airlines

China Airlines a conclu un accord avec Liebherr-Aerospace, portant sur l'entretien des composants des systèmes de conditionnement et de prélèvement d'air installés sur ses Airbus A321neo.



La flotte de la compagnie taïwanaise compte actuellement 25 exemplaires de l'appareil.



Les services de support et de rechange seront assurés par le centre de Liebherr Singapour.



« Ceci représente un grand succès pour Liebherr-Aerospace dans la région Asie-Pacifique. C'est pour nous un honneur et une fierté d'étendre notre partenariat avec China Airlines et de continuer à oeuvrer pour le succès de la compagnie », commente Ekkehard Pracht, General Manager Aerospace chez Liebherr Singapour.



(Photo © Liebherr-Aerospace)