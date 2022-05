Liebherr-Aerospace Lindenberg invité à intégrer le programme Premier Bidder de Boeing

Boeing a invité Liebherr-Aerospace Lindenberg à intégrer son programme Premier Bidder, qui récompense les performances et la constance de ses fournisseurs.



Plus que cela, l'intégration au programme permet d'accroître le volume d'affaires avec l'avionneur et de bénéficier d'une meilleure visibilité sur les offres à venir.



Liebherr-Aerospace Lindenberg rappelle qu'il fabrique notamment plusieurs systèmes du 777X (système de direction du train d'atterrissage principal, système d'actionnement des extrémités d'ailes repliables, actionneurs de commandes de vol, unité de génération de puissance, moteur hydraulique pour le système d'actionnement du bord d'attaque) et le boîtier électronique déporté contrôlant la direction du train d'atterrissage avant du 787.



Le programme compte environ 140 fournisseurs.



(Photo © Boeing)