Liebherr-Aerospace acquiert GIT

Liebherr-Aerospace va améliorer ses compétences et ses capacités dans le traitement de surface de pièces aéronautiques. L'industriel vient en effet d'acquérir GIT Galvanoplastie Industrielle Toulousaine, qui sera bientôt rebaptisée Liebherr-Aerospace Coatings et dirigée par Guillaume Deltombe, ancien responsable de la production de Liebherr-Aerospace Toulouse.



GIT est implantée à Cugnaux et spécialisée dans le traitement de surface et l'application de peinture liquide sur différents supports pour l'industrie aéronautique. Elle emploie plus de 80 salariés. En 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros.



« Nous intégrons à la fois une capacité industrielle et de nouveaux procédés de pointe qui vont nous permettre d'accompagner notre croissance et celle de nos clients », commente François Lehmann, directeur financier de Liebherr-Aerospace & Transportation et directeur général de Liebherr-Aerospace Toulouse.



Il rappelle à cette occasion que Liebherr-Aerospace a récemment acquis SIBI à Montauban et que ces acquisitions permettront de répondre aux besoins du secteur tout en consolidant l'implantation du groupe en Occitanie.



(Photo © Liebherr-Aerospace)