(AIX 2024) Satys Cabin annonce avoir remporté un contrat avec Deutsche Aircraft pour fournir les toilettes du futur turbopropulseur régional D328eco.

Celles-ci intégreront des fonctionnalités sans contact et des configurations adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Satys est déjà partenaire du programme puisqu'elle s'est vu confier l'été dernier la conception et la production de l'aménagement intérieur du D328eco.



(Patricia Ferrari, directrice des achats de Deutsche Aircraft et Antoine Gaugler, CEO de Satys Cabin, lors de la signature du partenariat © Satys Cabin)