Les sièges légers SL3710 de Recaro décollent avec HK Express

Les fauteuils de classe économique SL3710 de Recaro s'apprêtent à entrer en service en avril. Ils ont en effet été installés sur le premier Airbus A321neo de HK Express.



Il s'agit également de la première commande de la compagnie hongkongaise auprès de l'équipementier allemand.



Celle-ci prévoit par ailleurs de réaménager l'ensemble de ses cabines actuelles pour y installer le siège le plus léger de la gamme de Recaro, ce qui représente une commande de plus de 4 000 fauteuils. Sa flotte compte 23 Airbus de la famille A320.



Recaro souligne également que le fauteuil a été personnalisé pour intégrer un revêtement en similicuir et un espace de publicité sur le dos.



(Photo © Recaro)