Les premiers Airbus A320neo de Brussels Airlines livrés en 2023

Brussels Airlines a confirmé l'arrivée de ses premiers monocouloirs Airbus remotorisés pour 2023 le 29 juin. Le comité exécutif du groupe Lufthansa et le conseil d'administration de SN Airholding ont autorisé l'attribution de trois Airbus A320neo à la compagnie aérienne belge.



Contrairement aux A320neo de Lufthansa et de Swiss, les A320neo de Brussels Airlines seront motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise détenue à 50/50 par Safran et GE Aviation.



« Comparés à nos A319, les trois A320neo permettront de réduire le bruit de 50% et la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 11% par vol. En outre, grâce à l'augmentation de la capacité en sièges, ces Airbus ultramodernes réduiront notre consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30% par siège » a déclaré Peter Gerber, PDG de Brussels Airlines.



Brussels Airlines aligne aujourd'hui 38 appareils : 30 monocouloirs Airbus (16 A320 et 14 A319) et huit A330. Pour rappel, le groupe Lufthansa détient plus d'une centaine d'A320neo et A321neo en commandes auprès d'Airbus, des appareils livrables jusqu'en 2026.



(Photo © Airbus)