Les pilotes de SAS rompent les négociations autour du plan de transformation

SAS a annoncé que ses syndicats de pilotes avaient quitté la table des négociations au deuxième jour de discussion sur les mesures à mettre en place dans le cadre du plan de transformation SAS Forward.



La compagnie scandinave a fait part de sa préoccupation, le succès du plan reposant sur la collaboration de toutes les parties prenantes.



SAS Forward avait été présenté au mois de février et vise à transformer l'activité de SAS pour l'adapter aux nouveaux modes de voyage et lui permettre de se redresser de deux ans de pandémie. Il vise notamment à réaliser 725 millions d'euros d'économies sur les coûts annuels.



Pour cela, le groupe compte sur ses personnels, mais aussi ses actionnaires et créanciers. Elle souhaite renégocier les accords sociaux, réviser son réseau et sa flotte. « Sans changement fondamental, nous épuiserons rapidement nos ressources », avait affirmé le groupe dans un communiqué.



(Photo © SAS)