Les performances du PD-14 en termes d'émissions certifiées conformes aux derniers standards de l'OACI

Rostec a annoncé que le PD-14, moteur destiné à motoriser le MC-21, répondait parfaitement aux standards fixés par l'OACI en termes d'émissions et avait donc reçu sa certification dans ce domaine.



Le conglomérat russe explique que lorsque le moteur d'Aviadvigatel avait été certifié par les autorités russes en 2018, il remplissait déjà les critères d'émissions de l'OACI de l'époque. Mais de nouveaux standards sont entrés en vigueur en 2020, portant sur les émissions de fumée et de particules non volatiles, nécessitant une certification supplémentaire.



Les nouvelles mesures et analyses ont été réalisées avec le concours de l'université des sciences appliquées de Zurich et validées par un certificat de conformité délivré par le bureau suisse de l'aviation civile.



Selon Rostec, le moteur a même des performances suffisantes pour respecter la prochaine évolution des standards, attendue en 2023.



Yury Shotin, directeur général adjoint du consortium United Engine Corporation, souligne que cette certification confirme que le MC-21 pourra être utilisé sur des vols internationaux.



