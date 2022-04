Les Pays-Bas vont lancer la rénovation à mi-vie de leur flotte d'hélicoptères NH90

Les dix-neuf hélicoptères NH90 Silverback opérés par la Marine royale néerlandaise seront modernisés dans le cadre du programme de rénovation à mi-vie (MLU - Mid-Life Upgrade), une information confirmée par Christoph Van der Maat, Secrétaire d'État au Ministère de la Défense des Pays-Bas.



Les NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) néerlandais devraient ainsi être modernisés en 2027, leur durée de vie opérationnelle étant ainsi prolongée d'une quinzaine d'années supplémentaires à cette date.



Selon la Marine royale néerlandaise, les hélicoptères de patrouille et de lutte anti-surface et anti-sous-marine sont aujourd'hui équipés de « systèmes obsolètes » et devront bénéficier d'une mise à niveau logicielle complète. La rénovation à mi-vie prévoit également la modernisation des capteurs et des outils de navigation et de communication, avec des ajustements au niveau de la logistique et de la formation, y compris au niveau du simulateur de vol .



Les Pays-Bas entendent aussi aligner leur flotte à celle de leurs voisins et partenaires pour simplifier « la coopération internationale en matière de maintenance et de formation ».



Pour rappel, les Pays-Bas ont été en 2010 le premier pays à avoir réceptionné la variante NFH du NH90 pour remplacer sa flotte de Lynx. Vingt exemplaires ont ainsi été livrés à la Marine royale néerlandaise, dont 8 exemplaires utilisés en tant que TNFH (Tactical NATO Frigate Helicopter). Un exemplaire s'était abîmé au large d'Aruba (Antilles néerlandaises) en 2020, tuant 2 membres de son équipage.



Les NH90 de la Marine royale néerlandaise sont basés sur la base aéronavale de De Kooy (Hollande-Septentrionale). Ils effectuent aussi des missions de lutte contre les stupéfiants, des opérations anti-piraterie et des missions d'aide d'urgence.



(Photo © Ministerie van Defensie)