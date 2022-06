Les Pays-Bas reprennent du F-35 et du Reaper

Décidément, les commandes itératives sont de mises en Europe. Le ministère de la Défense des Pays-Bas s'est engagé à acheter six avions de combat F-35A supplémentaires auprès de Lockheed Martin, ce qui portera désormais à un total de 52 exemplaires sa future flotte de JSF.



L'annonce de cette commande a été officialisée dans un document publié sur le site du ministère de la Défense des Pays-Bas. Le document évoque notamment une « situation sécuritaire dans le monde qui se détériore ». Les Pays-Bas entendent ainsi aligner 3 escadrons complets de F-35.



Le ministère de la Défense précise aussi que l'ensemble de la flotte de F-35 bénéficiera de nouveaux armements « modernes à longue portée et de précision », qui pourront être utilisés pour engager des cibles stratégiques telles que des systèmes de défense aérienne intégrés dans un environnement de menace accrue.



Les Pays-Bas s'engagent par ailleurs à acquérir quatre drones MQ-9 Reaper supplémentaires auprès de General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI), ce qui portera sa flotte de drones MALE du même type à huit machines.



(Photo © Ministère de la Défense des Pays-Bas)