Les Pays-Bas optent pour le C-390 Millenium d'Embraer pour remplacer leurs anciens Hercules

Grosse surprise au Pays-Bas. Le ministère de la Défense a annoncé le 16 juin qu'il avait éliminé le C-130J de Lockheed Martin en faveur du C-390 Millenium d'Embraer pour remplacer sa flotte de quatre C-130H arrivée « en fin de vie ». Le premier exemplaire est ainsi annoncé arriver aux Pays-Bas en 2026.



Selon le ministère de la Défense des Pays-Bas, le C-390 s'est révélé meilleur que le C-130J de Lockheed Martin dans son évaluation. « Par exemple, la disponibilité du C-390M est plus élevée, l'appareil obtient de meilleurs résultats sur un certain nombre d'exigences opérationnelles et techniques et nécessite moins de maintenance. De plus, le C-390M peut déjà répondre à l'exigence minimale de 2 400 heures de vol avec 4 avions. Le C-130J a besoin de 5 avions pour cela » a-t-il précisé.



Aucune information cependant quant au fait que les futurs avions de transport de la Force aérienne royale néerlandaise soient livrés en configuration ravitailleur (KC-390).



Pour rappel, le KC-390 a déjà été commandé par deux pays européens : le Portugal (5 exemplaires, premier avion attendu l'année prochaine) et la Hongrie (2 exemplaires livrables à partir de 2024).



(Photo © Embraer)