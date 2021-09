Les livraisons du 787 ne devraient pas reprendre avant au moins la fin octobre

Les livraisons du 787 Dreamliner de Boeing ne reprendront « probablement » pas avant au moins la fin du mois d'octobre, selon les informations du Wall Street Journal dans un article publié le 4 septembre.



Selon le quotidien américain, Boeing « n'a pas été en mesure de persuader les régulateurs de la sécurité aérienne d'approuver sa méthode d'inspection des appareils ».



Le programme de long-courriers de l'avionneur américain avait vu ses livraisons une nouvelle fois interrompues sur décision de la Federal Aviation Administration fin mai, après à la découverte de nouveaux défauts de qualité sur certains appareils. Boeing et la FAA devaient s'entendre sur la méthodologie de vérification des fuselages, alors que l'avionneur avait redéfini les priorités des ressources de production pour les réorienter vers les inspections et corrections d'appareils non encore livrés.



La FAA avait alors déjà refusé de valider les méthodes d'inspection des appareils proposées par Boeing. De plus, le régulateur américain s'était également réservé le droit d'ordonner des réparations sur des appareils déjà en exploitation à travers le monde.



En conséquence, Boeing annonçait lors de la présentation de son bilan trimestriel que le rythme de production serait inférieur à cinq 787 par mois pendant cette période, estimant qu'il livrerait avant la fin de l'année moins de la moitié de la centaine de Dreamliner actuellement stockés.



Les livraisons du programme Dreamliner avaient déjà été suspendues cinq mois avant la dernière décision de la FAA. Seuls 14 exemplaires ont pu rejoindre leurs clients depuis le début de l'année. Aucun de ses appareils n'était du modèle 787-10, le modèle le plus capacitaire de la famille.



