Les livraisons d'Airbus ralentissent un petit peu en juillet

Airbus a livré 65 appareils au mois de juillet (contre 72 en juin). Les appareils remis à leurs clients consistent en cinq A220-300, 49 appareils de la famille A320neo, trois A330-900 et huit A350.



En parallèle, l'avionneur européen a enregistré des commandes fermes pour une soixantaine d'appareils. Elles ont été signées par Icelandair (treize A321XLR), Pegasus (36 A321neo), Iberia (un A350-900) et deux clients non identifiés pour un totale de dix A350-900.



Au 31 juillet, Airbus a ainsi réussi à remettre 381 appareils à ses clients, progressant vers son objectif annuel de 720 livraisons.



Les commandes nettes atteignent quant à elles 1 101 appareils depuis le début de l'année (1 140 commandes brutes).



(Air France a reçu quatre nouveaux Airbus durant le mois de juillet, trois A220-300 et un A350-900. Photo © Air France)