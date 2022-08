Les hélicoptères Leonardo toujours plus nombreux en Angola

Le groupe italien Leonardo a décroché une nouvelle commande ferme pour deux hélicoptères biturbines AW139 en provenance de SonAir.



Les livraisons devraient démarrer au premier trimestre 2023. Le contrat comprend un ensemble complet d'assistance technique et de formation, ainsi qu'une clause optionnelle pour deux hélicoptères supplémentaires du même type.



Les nouveaux hélicoptères seront utilisés pour transporter le personnel de la maison mère, la Société nationale pétrolière d'Angola (Sonangol).



Par ailleurs, BestFly, le plus important transporteur privé angolais, a signé le fin juillet un accord de prêt d'un montant de 31,5 millions d'euros avec Banco Angolano de Investimentos (BAI) pour le financement de quatre hélicoptères AW169. Destinés à soutenir l'industrie pétrolière et gazière nationale, ces hélicoptères seront basés à Malongo, dans le champ pétrolifère de Cabinda Gulf Oil Company (Chevron).



Les deux premières machines de ce contrat sont arrivées à Luanda en juillet et ont été mis en service le 1er août.