Les émissions de CO2 de l'aérien ont baissé un petit peu plus vite que le nombre d'avions

Eurocontrol a publié une analyse au sujet de la baisse des émissions de CO2 du transport aérien par rapport à la baisse du nombre de vols sur les huit premiers mois de l'année par rapport à 2019. En 2021, les émissions ont ainsi baissé de 56,3% alors que les vols sont 52,7% moins nombreux.



La différence s'explique par le profil des vols, davantage axés sur le court-courrier (avec une baisse limitée à 40%) en raison des restrictions de voyage. Or, ce sont les vols long-courrier qui sont les plus émetteurs de CO2.



L'analyse montre surtout une disparité en fonction des pays. Ainsi, les émissions de CO2 du transport aérien au Luxembourg sont équivalentes à celles de 2019, traduisant l'importance de son statut de hub cargo.



Au contraire, les émissions en Finlande ont très fortement chuté car la reprise est parmi les plus faibles de la région supervisée par Eurocontrol.



(Infographie © Eurocontrol)