Les derniers Mirage 2000C de l'armée de l'Air prennent leur retraite

Après le C160 Transall le mois dernier, c'est au tour du Mirage 2000C de tirer sa réverence. L'intercepteur de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) va en effet quitter le service actif le jeudi 23 juin, une décision rendue possible par l'arrivée de deux Rafale monoplaces sur la base aérienne d'Orange le 9 juin dernier depuis Mont-de-Marsan pour assurer la relève dans la mission opérationnelle de posture permanente de sûreté.



Cette mission était en effet assurée par les Mirage 2000C à radar RDI de l'escadron de chasse 2/5 « Île-de-France » pour le quart sud-est de la France depuis 1989.



L'AAE précise qu'après la journée du retrait de service du Mirage 2000C, des entraînements en vol seront réalisés pour le défilé militaire du 14 Juillet. Il s'agira alors du tout dernier jour de vol du Mirage 2000C dans l'armée de l'Air et de l'Espace.



Pour rappel, le Mirage 2000C, monoplace, est entré en service en juillet 1984. Une douzaine d'exemplaires étaient encore en service actif 24h/24 et 7j/7 afin d'assurer la souveraineté de l'espace aérien français, notamment contre toutes menaces liées à l'intrusion d'avions militaires, d'avions civils hostiles ou de drones. Cette mission est désormais intégralement acquise aux Rafale.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)